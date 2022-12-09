Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от традиционной ежегодной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным из-за ядерных угроз Кремля Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По словам осведомленных источников, Моди решил не проводить ежегодный личный саммит с Путиным после того, как российский диктатор пригрозил применить ядерное оружие в войне против Украины.

Как отмечается, отношения между Индией и Россией остаются прочными, но трубить о дружбе на данном этапе может быть невыгодно для Моди, сказал высокопоставленный чиновник, который попросил не называть его имени из-за деликатности вопроса.

Это будет второй раз с 2000 года, когда лидеры Индии и России не проведут ежегодную личную встречу. Традицию установили с момента, когда отношения между странами были возведены в ранг стратегического партнерства.

Саммит, обычно проводимый в декабре, был отменен всего один раз – в 2020 году, в разгар пандемии.

Отмену саммита подтвердил спикер Путина Дмитрий Песков.

Сообщается, что решение Индии об отмене встречи в декабре стало очевидным на региональном саммите, состоявшемся в сентябре в Узбекистане, когда Моди призвал Путина стремиться к миру в Украине, сказал российский чиновник.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью индийскому изданию заявил, что Индия имеет возможность покупать дешевую нефть в России из-за того, россияне напали на Украину и вынуждены снижать цены на свое сырье. Фактически Индия получает выгоду за счет страданий украинцев и она должна подумать об увеличении помощи Украине.

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Наталія Медведєва

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