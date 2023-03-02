В Германии предложили кардинально поменять экспорт оружия: привязать его к ценностям

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предложил идею, по которой Германия будет экспортировать оружие "выборочно" – на решениях, "основанных на ценностях". Об этом он говорил в интервью WirtschaftsWoche.

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Германский министр экономики от Зеленых заявил, что после полномасштабного вторжения России в Украину и того, как официальный Киев призывал и получил от союзников определенные типы вооружений, он считает правильным упразднить тотальное табу ФРГ на поставки оружия в зоны боевых действий.

"В будущем, когда дело дойдет до наших разрешений на экспорт, мы должны задаваться вопросом: кто преступник, а кто жертва, кто агрессор, а кто защитник, — и принимать соответствующие решения", – сказал Хабек.

На практике это должно значить, добавил он, что "мы должны поставлять [оружие] в близкие нам по ценностям страны, которые являются нашими партнерами, и быть сдержанными [в плане поставок] по отношению к диктатурам".

В конце 2022 года вице-канцлер ФРГ назвал правильными поставки оружия ВСУ – и посочувствовал россиянам.

В феврале 2023-го Хабек признал: поставки немецких танков Leopard, чего Украина добивалась почти год, "немного запоздали".

При этом он боится, что ФРГ станет участницей войны, дав Украине боевые самолеты.

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Євген Пилипенко

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