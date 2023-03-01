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"Угроза полного уничтожения". Отставной генерал США – о стимулах Путину для вывода войск

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 13:40
Кит Келлог (скриншот)

Украине нужно дать все необходимое вооружение, а не "постепенно и с перерывами", чтобы российский диктатор Владимир Путин осознал: его оккупационная армия "под угрозой почти полного уничтожения". Так считает генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог, о чем он говорил на спецзаседании Комитета по вооруженным силам Сената США.

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По словам бывшего советника прошлого президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, "нужно обеспечить Украину вооружением, необходимым для победы над российской армией, ввести строгие меры контроля за ней – и сделать это сейчас".

Также, считает отставник, Западу нужен четкий план, как закончить войну и что будет после нее, и составить дорожную карту для достижения этого конечного состояния: "Одно из главных правил ведения войны: тактика без стратегии – это лишь шум перед поражением. Никакое количество дополнительных пакетов помощи, еще один раунд санкций или президентский визит в Киев не добьются успеха без плана. Война в Украине должна завершиться в этом году".

"Говорить Украине "все, что потребуется и сколько будет нужно" не сработает, потому что это наклейка на бампер, а не стратегия", – сказал Келлог.

Европейцы, по мнению американского генерала, должны принять большее участие в решении возникшей на их континенте проблемы.

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Келлог считает, что "унизительный отход и поражение США в Афганистане" привели Путина к мысли, что он может начать новую войну в Европе без опасения получить серьезную реакцию Запада, "как в 2014 году, когда он вторгся в Крым".

"Слабость осторожной реакции Америки на вторжение России убеждает диктатора поверить в то, что он может затянуть войну и рассчитывать на время для победы. Эта слабость состояла из двух частей. Во-первых, это произошло из-за того, что не удалось сдержать его, как только о его планах стало известно, начиная с конца 2021 года. Затем дело дошло до медленного и нерешительного оказания помощи Украине <...> которой хватает для ведения войны, но не ее завершения", – пояснил он.

Как выразился военный эксперт, "путь к проведению переговоров состоит в том, чтобы дать Украине все для победы над российской армией на украинской территории, поставить ее в Украине под угрозу поражения".

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"Если эта война превратится в многолетнюю войну истощения, что является ее нынешней траекторией, то Украина вполне может проиграть. Нам нужно американское лидерство, чтобы предотвратить это", – подчеркнул бывший сотрудник администрации Трампа.

Сенатор Миссисипи Роджер Уикер заявил в Twitter, что "Келлог прав. Мы разработали наши запасы вооружений и систем для борьбы именно с тем противником, с которым воюет Украина. Мы должны дать им абсолютно все необходимое для победы в этой войне".

  • В январе Келлог посетил Харьков, Изюм, Донецкую область, Одессу и пригороды Киева.
  • Глава ВС Норвегии против силового окончания войны: "Это будет иметь ужасающие последствия".
Євген Пилипенко
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