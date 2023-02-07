Прогноз Данилова: Украина – не Корея, здесь не будет никаких 38-х и других параллелей
В Украине не будет никакого "корейского" сценария, который, не сумев захватить всю страну, хотят навязать ей российские оккупанты. Об этом в Twitter заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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"Украина – не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев", – написал он.
Как выразился чиновник, "координаты движения "русскому военному кораблю" заданы, изменения не предусмотрены".
"Силы обороны Украины работают", – подчеркнул он.
Тезис, что в Украине якобы возможен "корейский" вариант (замораживание статус-кво в войне на десятилетия, фактически разделение государственной территории из-за неспособности той или иной стороны достичь большего), активно распространяет в последние недели российская пропаганда, включая один из наиболее агрессивных ее рупоров – прошлого президента РФ Дмитрия Медведева.
- 7 февраля 2023 року Данилов предположил, что россияне готовятся к наступлению "и одновременно умоляют о переговорах".
- Говоря о новом масштабном наступлении РФ, он отметил, что "у нас тоже есть планы, союзники посвящены".
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