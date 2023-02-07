Прогноз Данилова: Украина – не Корея, здесь не будет никаких 38-х и других параллелей

В Украине не будет никакого "корейского" сценария, который, не сумев захватить всю страну, хотят навязать ей российские оккупанты. Об этом в Twitter заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Украина – не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев", – написал он.

Как выразился чиновник, "координаты движения "русскому военному кораблю" заданы, изменения не предусмотрены".

"Силы обороны Украины работают", – подчеркнул он.

СПРАВКА. Корейская война велась между Северной и Южной Кореей в период с 1950-го по 1953-й, СССР поддерживал север, США – юг. Все закончилось перемирием в июле 1953 года и созданием демилитаризованной зоны по 38-й параллели. Так как не был подписан официальный мирный договор, формально две страны все еще находятся в состоянии войны.

Тезис, что в Украине якобы возможен "корейский" вариант (замораживание статус-кво в войне на десятилетия, фактически разделение государственной территории из-за неспособности той или иной стороны достичь большего), активно распространяет в последние недели российская пропаганда, включая один из наиболее агрессивных ее рупоров – прошлого президента РФ Дмитрия Медведева.

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