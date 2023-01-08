РФ хочет навязать Украине "корейский" сценарий, о котором сами корейцы сожалеют – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация пытается навязать разделение Украины по "корейскому" сценарию мирного урегулирования. Об этом он заявил в интервью, которое показали в эфире телемарафона вечером 7 января.

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"Нам сейчас предлагают корейский вариант. Так называемая условная "38 параллель". Вот здесь – такие украинцы, а здесь – не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать, – это "38 параллель", – сказал Данилов.

Он дал понять, что Украина не согласится с таким сценарием.

"Недавно общаясь с представителями Кореи, я обратил внимание… Они считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения... Сегодня у них проблемы", – сказал Данилов.

СПРАВКА. Корейская война велась между Северной и Южной Кореей в период с 1950-го по 1953 год, когда тогдашний Советский Союз поддерживал Северную Корею, а Южной Корее помогали Соединенные Штаты. Конфликт между двумя странами прекратился перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона. Однако поскольку в последующие годы не был подписан официальный мирный договор, формально две страны все еще находятся в состоянии войны.

Секретарь СНБО рассказал, что "корейский" сценарий сейчас продвигает замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак.

"[Он] ходит на встречи с политиками прошлых времен в Европе и через них передает месседжи, что они готовы на много уступок, чтобы зафиксировать статус-кво, как есть на сегодняшний день, и заставить нас, чтобы мы вышли на какое-то перемирие", – сказал Данилов.

Он также предупредил, что в феврале в войне может начаться новая фаза обострения, на что указывают многие маркеры. "Мы можем заключить, что входим в определенную фазу активизации", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО сказал, что Россия очень хочет вовлечь Беларусь в боевые действия.

"Делаются определенные провокации на этот счет российскими спецслужбами. Все это дает нам основания говорить о том, что мы можем иметь такое обострение", – отметил Данилов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в декабре сказал, что армия России хочет провести большое наступление в январе или феврале.

По данным Главного управления разведки Минобороны, 15 января в России могут объявить новую мобилизацию на 500 000 человек.

Андрій Водяний

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