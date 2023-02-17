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"Это будет иметь ужасающие последствия". Глава ВС Норвегии против силового окончания войны

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 10:46
Эйрик Кристоферсен (скиншот)

Начальник Генерального штаба Норвегии Эйрик Кристоферсен считает, что Украина не сможет победить Россию на поле боя. Его слова приводит издание VG .

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"Военного разрешения этого конфликта, я считаю, нет. В таком случае понадобится очень много времени, чтобы одна из сторон окончательно победила другую, и это будет иметь ужасные последствия для людей", — считает он.

Между тем, пишет VG, подполковник из отдела сухопутных войск в Военном колледже Норвегии Палле Идстебьо приводит другие оценки ситуации. Он считает, что сценарий победы Украины над Россией реалистичен.

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"Украина может полагаться на всю экономику Запада, в то время как России придется обходиться очень ограниченной поддержкой Северной Кореи и Ирана, а также технологической поддержкой Китая", – отмечает Идстебьо.

Подполковник также считает, что украинские власти не смогут ничего решить с представителями России за столом переговоров.

"Это будет борьба за то, кто выдержит, и в худшем случае она продлится несколько лет", – подытожил он.

Мілана Головань
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