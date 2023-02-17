"Это будет иметь ужасающие последствия". Глава ВС Норвегии против силового окончания войны

Начальник Генерального штаба Норвегии Эйрик Кристоферсен считает, что Украина не сможет победить Россию на поле боя. Его слова приводит издание VG .

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"Военного разрешения этого конфликта, я считаю, нет. В таком случае понадобится очень много времени, чтобы одна из сторон окончательно победила другую, и это будет иметь ужасные последствия для людей", — считает он.

Между тем, пишет VG, подполковник из отдела сухопутных войск в Военном колледже Норвегии Палле Идстебьо приводит другие оценки ситуации. Он считает, что сценарий победы Украины над Россией реалистичен.

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"Украина может полагаться на всю экономику Запада, в то время как России придется обходиться очень ограниченной поддержкой Северной Кореи и Ирана, а также технологической поддержкой Китая", – отмечает Идстебьо.

Подполковник также считает, что украинские власти не смогут ничего решить с представителями России за столом переговоров.

"Это будет борьба за то, кто выдержит, и в худшем случае она продлится несколько лет", – подытожил он.

3 февраля 2023 года Норвегия подтвердила, что закажет в Германии 54 танка Leopard 2.

14 февраля премьер Норвегии заявил, что его страна поставит Украине восемь танков Leopard 2.

Мілана Головань

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