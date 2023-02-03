Норвегия закажет в Германии 54 танка Leopard 2

Правительство Норвегии приняло решение заказать у Германии 54 танка Leopard 2 для укрепления национальной обороны. Об этом сообщает CNN.

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О намерении заказать для вооруженных сил Норвегии новые современные танки заявили премьер-министр Йонас Гар Стёре и министр обороны Бьёрн Арильд Грам.

Страна намерена заказать 54 танка Leopard 2 со сроком поставки до 2026 года и с возможностью расширения контракта еще на 18 танков.

Премьер-министр Норвегии подчеркнул на пресс-конференции, что "в сегодняшней ситуации с безопасностью европейское сотрудничество в области обороны становится все более важным".

Министр обороны страны отметил, что приобретение немецких танков гарантирует, что у Норвегии будут такие же танки, как и у ее близких союзников, и обеспечивает более тесные связи с Германией в сфере безопасности.

Грам также сказал, что обновление танкового парка Норвегии способствует укреплению общей обороноспособности НАТО, что "имеет первостепенное значение при нынешней ситуации с безопасностью".

Агентство указывает, что в последний раз Норвегия приобретала для своих вооруженных сил танки в 2001 году.

31 января Греция отказалась предоставить Украине танки Leopard 2, потому что сама в них нуждается из-за роста напряженности в отношениях с Турцией.

2 февраля сообщалось, что Дания планирует приобрести 20 списанных танков Leopard 1A5 с хранения на складе FFG, которые отремонтируют и отправят Силам обороны.

Сергій Бережний

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