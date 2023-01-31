"Себе нужны". Греция не даст Украине Leopard 2 из-за роста напряженности с Турцией

Греция отказалась предоставить Украине танки Leopard 2, потому что сама в них нуждается из-за роста напряженности в отношениях с Турцией. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью Nikkei Asia.

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Мицотакис сказал, что Греция оказала существенную помощь Украине, но танки передать не может.

"Мы оказали значительную военную поддержку Украине, например, бронетранспортерами, но мы не будем предоставлять танки Leopard 2 по той простой причине, что они в полной мере необходимы для нашей оборонной позиции", – сказал премьер Греции.

Как отмечается, Греция и Турция десятилетиями спорят о суверенитете Кипра и контроле над восточным Средиземноморьем и Эгейским морем. Напряженность между соседними странами снова нарастает сейчас, за несколько месяцев до всеобщих выборов в Турции.

"Мы всегда четко заявляли, что готовы поддерживать Украину, но не в ущерб нашим оборонным возможностям", – добавил Мицотакис.

Премьер Греции раскритиковал Турцию за то, что она не ввела санкции против Москвы и отказывается ратифицировать присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.

3 ноября 2022 года Украина получила от Греции первую партию БМП-1.

8 января сообщалось, что Греция предложила передать изготовленные для нее БМП Marder в Украину.

Наталія Медведєва

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