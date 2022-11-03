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Украина получила от Греции первую партию бронетехники – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 23:12
Володимир Зеленський (фото - пресслужба Офісу президента)
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Сегодня состоялся визит в Украину президентки Греции Екатерины Сакелларопулу. Украина получила от Греции первую партию бронетехники. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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Стороны обсудили оборонное сотрудничество, ужесточение санкций против России, подготовку спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

"Конечно, говорили и об восстановлении Украины. Для Греции все это – особая тематика. Сообщество украинских греков традиционно живет на юге нашей страны, во многих городах и селах, значительная часть которых очень пострадала от российских ударов. Многие греки жили в Мариуполе, в районе Мариуполя", – сказал президент.

Он выразил надежду на активную поддержку Грецией украинских усилий по привлечению российских военных преступников к ответственности.

"И когда мы вернем украинское знамя во все города и села юга нашего государства, мы обязательно пригласим Грецию, ее компании и специалистов принять участие в восстановлении нормальной жизни в этой части Украины", – сказал Зеленский.

  • 19 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Греция уже начала передавать Украине боевые машины пехоты БМП-1 в рамках круговых поставок, согласованных ранее с Германией. Вместо 40 БМП-1 Берлин передает Греции столько же современных БМП Marder.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский оружие помощь Греция бронетехника
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