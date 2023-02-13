Самолеты, вертолеты, ракеты. Отставной генерал США призвал не бояться вооружать Украину

Администрация США и правительства других стран-союзниц Украины "всегда были чрезмерно осторожны" в том, чтобы передать Силам обороны максимально возможную военную помощь, и сейчас ВСУ должны получить западные самолеты, вертолеты и ракеты большей дальности, сказал RND бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

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"Я поддерживаю поставку в Украину западных истребителей, вертолетов и ракет большей дальности. <...> Риск [эскалации] нельзя сбрасывать со счетов; однако я считаю, что США и другие страны эффективно донесли до Кремля, что последствия для России будут катастрофическими [если в Москве решатся на применение ядерного оружия против Украины]", – сказал бывший командующий Центральным командованием США.

Он полагает, что предупреждения из Вашингтона и других центров НАТО "в достаточной степени снизили риски".

Петреус также напомнил, что за неделю до тотального вторжения России в Украину он "предсказывал, что силы Путина никогда не возьмут, не говоря уже о том, чтобы контролировать Киев".

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Отставной четырехзвездочный генерал армии США говорит, что пока "не ясно", извлекли ли оккупанты уроки из собственных неудач. По его оценке, "недостатки настолько значительны, что требуют серьезных изменений в том, как Россия обучает, оснащает, организует, структурирует, развертывает и руководит своими вооруженными силами".

"Действительно, некоторые из требований – это реальные культурные изменения, такие как создание корпуса профессиональных унтер-офицеров или поощрение инициативы на более низких уровнях. Это задача, которая займет годы и не может быть решена в краткосрочной перспективе. Конечно, некоторые учебные задачи можно было бы выполнить за месяцы, но Россия, похоже, не желает вкладывать в это время", – сказал Петреус.

По его мнению, сейчас Россия "создает условия для нового наступления на Донбассе, возможно, в Луганской области", и ему "трудно предсказать, когда начнется наступление".

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Несмотря на рецессию в РФ, санкции против нее "нужно еще больше ужесточить", отметил отставной генерал: "Мы в США и на Западе должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину и приблизить тот день, когда Владимир Путин поймет, что война против Украины и дома в России несостоятельна".

Он полагает, что война "в конце концов закончится мирным соглашением", но это произойдет, "когда руководство России поймет, что войну больше нельзя вести ни на поле боя, ни в тылу".

Петреус отказался прогнозировать, когда это может произойти.

Летом 2019 года Петреус писал, что президент Зеленский заслуживает большей поддержки Запада.

В конце января 2023 года он заявил, что поставки танков Abrams Украине "очень важны, россиянам стоит начать волноваться".

Євген Пилипенко

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