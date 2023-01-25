Экс-глава ЦРУ: Поставки Abrams Украине очень важны, россиянам стоит начать волноваться

Бывший директор ЦРУ и командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус заявил, что развертывание M1 Abrams в Украине "очень значимо", оно дает украинским защитникам новые возможности при наступлении. Об этом он сказал в комментарии Sky News.

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По словам Петреуса, танки являются "критически важными", важными "символически и по существу".

"С точки зрения содержания танки, разумеется, являются центральной частью любой общевойсковой наступательной операции", – сказал он.

"Нужно иметь не только танки. Нужно иметь пехоту и боевые машины. Нужно иметь инженеров, чтобы уменьшать препятствия. Нужно иметь артиллерию и другую огневую поддержку по непрямой наводке. Нужна противовоздушная оборона, чтобы не пустить к себе самолеты противника. Но это объединяется вокруг основных боевых танков", – отметил Петреус.

Теперь у Украины, по его словам, будут лучшие западные системы. Это "весьма важный" момент, считает он.

"Дает ли это Украине значительные новые возможности? Будьте уверены, что да. Стоит ли россиянам волноваться по этому поводу? Абсолютно", – сказал бывший руководитель ЦРУ.

Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ передает Украине роту современных немецких танков Leopard 2 и позволяет поступить так же союзникам – по процедуре реэкспорта.

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.

Вадим Ребрина

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