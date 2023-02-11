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Большое наступление России уже началось, но у Кремля с ним большие проблемы – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 21:21
Большое наступление России уже началось, но у Кремля с ним большие проблемы – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "большое наступление" России уже началось, однако оно происходит не так, как оккупанты себе представляли, потому что украинские защитники его мощно отбивают. Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона.

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"С большим наступлением у них большие проблемы. Мы видим на сегодняшний день, что то, что они запланировали, то, что они уже начали свое наступление, они просто не говорят, что они его начали. Наши войска его уже мощно отражают. Это наступление , которое они планировали, оно уже постепенно идет, но не то наступление, на которое они рассчитывали", – сказал секретарь СНБО.

  • Сегодня, 11 февраля, представитель администрации президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что российские оккупанты еще не начали нового большого наступления в Украине, с потеплением весной боевые действия усилятся.
  • В Главном управлении разведки Минобороны говорят, что у России нет ресурсов для широкомасштабного наступления в Украине, но в ближайшие недели Москва активизирует свои усилия на Донбассе.

Читайте также: У Путина нет сил для захвата Киева, но он попытается идти на запад – Данилов

Вадим Ребрина
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