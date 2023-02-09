У Путина нет сил для захвата Киева, но он попытается идти на запад – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у российских оккупантов нет сил для захвата Киева, но они попытаются перерезать пути поставок оружия Украине в западных областях. Об этом он сказал в интервью восточноевропейскому бюро Report.

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"У них нет сил для захвата Киева. Более того, наше общество этого не допустит. Что касается западных областей, они попытаются перерезать нам пути поставок оружия. Мы готовы к такому сценарию, понимаем, что происходит, и дадим достойный отпор", – сказал Данилов.

Он напомнил, что 24 февраля 2022 года "в нас никто не верил, все считали, что мы за короткий промежуток времени проиграем эту войну и будем уничтожены".

Украинцы доказали, что способны защищать свою страну, отметил Данилов, добавив, что Украина вернет все свои "исторические территории".

"Более того, мы вернем все свои исторические территории. И я обращаю внимание на словосочетание "исторические территории". Это наша обязанность, и так и будет", – заверил секретарь СНБО.

На прошлой неделе Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации, собирает все возможные силы. Поэтому тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.

Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.

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Вадим Ребрина

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