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США и Япония предостерегли Путина от применения ядерного оружия против Украины – заявление

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 23:45
США и Япония предостерегли Путина от применения ядерного оружия против Украины – заявление - Фото
Владимир Путин (фото: EPA)

Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида заявили, что любое применение Россией ядерного оружия в Украине будет "ничем не оправданным враждебным актом против человечества". США и Япония продолжат поддерживать Украину. Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам двухсторонней встречи, сообщает Белый дом.

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В заявлении говорится, что Индо-Тихоокеанский регион сталкивается с растущими проблемами: от действий Китая, несовместимых с основанным на правилах международным порядком, до провокаций со стороны Северной Кореи.

"Тем временем в Европе Россия продолжает свою несправедливую и жестокую агрессивную войну против Украины. Мы решительно выступаем против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением в любой точке мира", – говорится в заявлении.

Байден и Кисида отметили, что Соединенные Штаты и Япония должны продолжать укреплять индивидуальный и коллективный потенциал.

"Мы также признаем, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, выходят за рамки географии. Объединившись через Атлантический и Тихий океаны, мы вместе выступили против несправедливой и жестокой агрессивной войны России против Украины, и мы будем продолжать вводить санкции против России и оказывать непоколебимую поддержку Украине. Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия в Украине будет враждебным актом против человечества и ничем не оправданным. И мы продолжим поддерживать Украину перед лицом отвратительных атак России на критически важные объекты инфраструктуры", – говорится в заявлении.

  • Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Путину удалось сдержать НАТО в военной помощи Украине путем угроз ядерным оружием, но он блефует.

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Вадим Ребрина
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Россия ядерное оружие джо байден Фумио Кисида
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