Путин сдержал НАТО ядерными угрозами, он блефует. Переговоры нужны с позиции силы — Болтон
Российскому диктатору Владимиру Путину удалось сдержать НАТО в военной помощи Украине через угрозы ядерным оружием, но он блефует. Такое мнение высказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире национального телемарафона.
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По его словам, политическое положение Путина сейчас очевидно слабее, чем в начале большой войны, однако его режиму сейчас ничего не угрожает. Он отметил, что если США и НАТО усилят военное и экономическое давление на РФ, то этой точки можно достигнуть.
"Очень важно не показывать никакой склонности к каким-либо договоренностям с Россией — именно она осуществляет неспровоцированную агрессию против Украины, она убивает гражданских и уничтожает инфраструктуру. Нужно довести Россию до такого состояния, чтобы она сама просила о переговорах, а Украина могла вести их с позиции силы. Цель — это границы Украины 1991 года", — сказал Болтон.
Политик заявил, что Путину удалось сдержать НАТО в помощи Украине из-за боязни союзниками войны по всей Европе и угрозами ядерным орудием, но это блеф диктатора.
Он считает, что Украине также надо дать возможность наносить удары по военным базам на территории РФ.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ядерное разоружение России будет условием послевоенных договоренностей с ее новым руководством.
- В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщили в Госдепе США.
- Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что любые угрозы ядерным оружием являются "безответственными", а также обрисовал политику Пекина в отношении Украины.
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