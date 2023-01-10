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Путин сдержал НАТО ядерными угрозами, он блефует. Переговоры нужны с позиции силы — Болтон

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 20:04
Путин сдержал НАТО ядерными угрозами, он блефует. Переговоры нужны с позиции силы — Болтон - Фото
Джон Болтон (Фото: EPA)

Российскому диктатору Владимиру Путину удалось сдержать НАТО в военной помощи Украине через угрозы ядерным оружием, но он блефует. Такое мнение высказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире национального телемарафона. 

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По его словам, политическое положение Путина сейчас очевидно слабее, чем в начале большой войны, однако его режиму сейчас ничего не угрожает. Он отметил, что если США и НАТО усилят военное и экономическое давление на РФ, то этой точки можно достигнуть. 

"Очень важно не показывать никакой склонности к каким-либо договоренностям с Россией — именно она осуществляет неспровоцированную агрессию против Украины, она убивает гражданских и уничтожает инфраструктуру. Нужно довести Россию до такого состояния, чтобы она сама просила о переговорах, а Украина могла вести их с позиции силы. Цель — это границы Украины 1991 года", — сказал Болтон.

Политик заявил, что Путину удалось сдержать НАТО в помощи Украине из-за боязни союзниками войны по всей Европе и угрозами ядерным орудием, но это блеф диктатора. 

Он считает, что Украине также надо дать возможность наносить удары по военным базам на территории РФ. 

Читайте также: Болтон: Украина должна победить в 2023 году. Иначе КНР, Иран и КНДР увидят слабость Запада

Дмитро Гриниченко
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