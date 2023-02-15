Вице-канцлер ФРГ: Поставки немецких танков Leopard немного запоздали

Вице-канцлер и федеральный министр экономики Роберт Хабек подверг критике сроки поставок немецких танков Leopard в Украину. Об этом он заявил в комментарии газете DIE ZEIT, передает немецкий presseportal.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Приняв решение о поставке танков Leopard 1 и Leopard 2, мы делаем все, что можем в данный момент, – заявил Хабек. – Немного запоздали, но, по крайней мере, это произошло сейчас".

Аргументируя свою оценку, вице-канлер ФРГ сказал, что все ожидают "ужасного российского наступления".

"Россия уже активизировала атаки в последние недели. Время имеет решающее значение", – подчеркнул Хабек.

Он отметил, что сейчас Германия сосредоточена на том, чтобы "быстро доставить в Украину танки Leopard 2, а также танки Leopard 1 и все остальное".

8 февраля Хабек сказал, что новое наступление РФ помогут отбить танки Leopard, у ВСУ достаточно солдат.

Читайте также: Танки, артиллерия и системы ПВО. Министр обороны Франции назвал приоритеты в помощи ВСУ

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.