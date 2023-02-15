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Вице-канцлер ФРГ: Поставки немецких танков Leopard немного запоздали

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 12:44
Вице-канцлер ФРГ: Поставки немецких танков Leopard немного запоздали - Фото
Роберт Хабек (Фото: EPA)

Вице-канцлер и федеральный министр экономики Роберт Хабек подверг критике сроки поставок немецких танков Leopard в Украину. Об этом он заявил в комментарии газете DIE ZEIT, передает немецкий presseportal.

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"Приняв решение о поставке танков Leopard 1 и Leopard 2, мы делаем все, что можем в данный момент, – заявил Хабек. – Немного запоздали, но, по крайней мере, это произошло сейчас".

Аргументируя свою оценку, вице-канлер ФРГ сказал, что все ожидают "ужасного российского наступления".

"Россия уже активизировала атаки в последние недели. Время имеет решающее значение", – подчеркнул Хабек.

Он отметил, что сейчас Германия сосредоточена на том, чтобы "быстро доставить в Украину танки Leopard 2, а также танки Leopard 1 и все остальное".

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Наталія Медведєва
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Германия танк военная помощь роберт хабек Leopard 2
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