Вице-канцлер ФРГ: Поставки немецких танков Leopard немного запоздали
Вице-канцлер и федеральный министр экономики Роберт Хабек подверг критике сроки поставок немецких танков Leopard в Украину. Об этом он заявил в комментарии газете DIE ZEIT, передает немецкий presseportal.
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"Приняв решение о поставке танков Leopard 1 и Leopard 2, мы делаем все, что можем в данный момент, – заявил Хабек. – Немного запоздали, но, по крайней мере, это произошло сейчас".
Аргументируя свою оценку, вице-канлер ФРГ сказал, что все ожидают "ужасного российского наступления".
"Россия уже активизировала атаки в последние недели. Время имеет решающее значение", – подчеркнул Хабек.
Он отметил, что сейчас Германия сосредоточена на том, чтобы "быстро доставить в Украину танки Leopard 2, а также танки Leopard 1 и все остальное".
- 8 февраля Хабек сказал, что новое наступление РФ помогут отбить танки Leopard, у ВСУ достаточно солдат.
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