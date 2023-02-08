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Новое наступление РФ помогут отбить Leopard. У ВСУ достаточно солдат — вице-канцлер ФРГ

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 11:23
Новое наступление РФ помогут отбить Leopard. У ВСУ достаточно солдат — вице-канцлер ФРГ - Фото
Роберт Хабек (Фото: EPA)

Новое наступление российских оккупантов помогут отбить немецкие танки, а Вооруженные Силы Украины располагают достаточным количеством солдат. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в США, цитирует его канал ARD.

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По его словам, танки Leopard помогут Украине в отражении весеннего наступления России.

Он отметил, что у ВСУ имеется достаточное количество солдат, чтобы купировать атаки противника. 

Вчера министр обороны ФРГ Борис Писториус посетил Киев. Он привез министру обороны Алексею Резникову сувенирную модель танка Leopard.

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Дмитро Гриниченко
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Германия война танки военная помощь роберт хабек Leopard 2
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