Новое наступление РФ помогут отбить Leopard. У ВСУ достаточно солдат — вице-канцлер ФРГ
08.02.2023, 11:23
Роберт Хабек (Фото: EPA)
Новое наступление российских оккупантов помогут отбить немецкие танки, а Вооруженные Силы Украины располагают достаточным количеством солдат. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в США, цитирует его канал ARD.
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По его словам, танки Leopard помогут Украине в отражении весеннего наступления России.
Он отметил, что у ВСУ имеется достаточное количество солдат, чтобы купировать атаки противника.
Вчера министр обороны ФРГ Борис Писториус посетил Киев. Он привез министру обороны Алексею Резникову сувенирную модель танка Leopard.
- 7 февраля правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.
- Украина вряд ли получит новейшую модификацию танков Leopard 2A6 от многих стран, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
- Глава Минобороны ФРГ пообещал, что до конца февраля Украина получит от Германии больше управляемых ракет для ПВО, пять зенитных танков Gepard и пять инженерных танков Dachs.
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