Новое наступление РФ помогут отбить Leopard. У ВСУ достаточно солдат — вице-канцлер ФРГ

Новое наступление российских оккупантов помогут отбить немецкие танки, а Вооруженные Силы Украины располагают достаточным количеством солдат. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время визита в США, цитирует его канал ARD.

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По его словам, танки Leopard помогут Украине в отражении весеннего наступления России.

Он отметил, что у ВСУ имеется достаточное количество солдат, чтобы купировать атаки противника.

Вчера министр обороны ФРГ Борис Писториус посетил Киев. Он привез министру обороны Алексею Резникову сувенирную модель танка Leopard.

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Дмитро Гриниченко

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