Танки, артиллерия и системы ПВО. Министр обороны Франции назвал приоритеты в помощи ВСУ
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что приоритетами в военной помощи Украине являются танки, артиллерия и системы противовоздушной обороны. Об этом он сообщил по итогам очередной встречи в формате "Рамштайн".
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По его словам, он напомнил союзникам и министру обороны Алексею Резникову, что поддержка Украины призвана наилучшим образом удовлетворить потребности украинской армии.
Он отметил, что военная помощь включает в себя предоставление оборудования, боеприпасов, обучение воинов и техническое обслуживание Вооруженных Сил Украины.
Лекорню заявил, что особое внимание уделяется системам ПВО, артиллерии и танкам.
- Выступая перед встречей, генсек НАТО Столтенберг заявил, что союзники приложат все усилия, чтобы Украина как можно скорее получила обещанное ей тяжелое вооружение.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ему пока нечего объявить насчет возможной передачи западных самолетов Украине.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно выстоять в битве на истощение за Бахмут.
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