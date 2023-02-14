Танки, артиллерия и системы ПВО. Министр обороны Франции назвал приоритеты в помощи ВСУ

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что приоритетами в военной помощи Украине являются танки, артиллерия и системы противовоздушной обороны. Об этом он сообщил по итогам очередной встречи в формате "Рамштайн".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он напомнил союзникам и министру обороны Алексею Резникову, что поддержка Украины призвана наилучшим образом удовлетворить потребности украинской армии.

Он отметил, что военная помощь включает в себя предоставление оборудования, боеприпасов, обучение воинов и техническое обслуживание Вооруженных Сил Украины.

Лекорню заявил, что особое внимание уделяется системам ПВО, артиллерии и танкам.

Читайте также: Остин: США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.