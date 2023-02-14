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Танки, артиллерия и системы ПВО. Министр обороны Франции назвал приоритеты в помощи ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 22:14
Танки, артиллерия и системы ПВО. Министр обороны Франции назвал приоритеты в помощи ВСУ - Фото
Себастьян Лекорню (фото: EPA)

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что приоритетами в военной помощи Украине являются танки, артиллерия и системы противовоздушной обороны. Об этом он сообщил по итогам очередной встречи в формате "Рамштайн".

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По его словам, он напомнил союзникам и министру обороны Алексею Резникову, что поддержка Украины призвана наилучшим образом удовлетворить потребности украинской армии. 

Он отметил, что военная помощь включает в себя предоставление оборудования, боеприпасов, обучение воинов и техническое обслуживание Вооруженных Сил Украины. 

Лекорню заявил, что особое внимание уделяется системам ПВО, артиллерии и танкам. 

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Дмитро Гриниченко
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война франция пво танки артиллерия военная помощь рамштайн Себастьян Лекорню
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