Вице-канцлер Германии назвал правильными поставки оружия ВСУ. И посочувствовал россиянам

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек считает правильными поставки оружия Украине. Однако он посочувствовал российским мобилизованным. Такое заявление он сделал в интервью Stern, передает Taggesschau.

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Хабек подчеркнул необходимость поставок оружия Украине и заверил, что "ни секунды в этом не сомневается".

"И все же нельзя легкомысленно аплодировать, когда понимаешь, что из 300 000 российских новобранцев значительная часть будет ранена или погибнет – также в результате применения оружия, которое мы направили. На документах стоит моя подпись", – сказал он.

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Марко Сировой

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