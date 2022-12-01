Вице-канцлер Германии назвал правильными поставки оружия ВСУ. И посочувствовал россиянам
01.12.2022, 10:21
Роберт Хабек (фото - ЕРА)
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек считает правильными поставки оружия Украине. Однако он посочувствовал российским мобилизованным. Такое заявление он сделал в интервью Stern, передает Taggesschau.
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Хабек подчеркнул необходимость поставок оружия Украине и заверил, что "ни секунды в этом не сомневается".
"И все же нельзя легкомысленно аплодировать, когда понимаешь, что из 300 000 российских новобранцев значительная часть будет ранена или погибнет – также в результате применения оружия, которое мы направили. На документах стоит моя подпись", – сказал он.
- Хабек был одним из первых в Германии политиков, которые призывали к поставкам оружия Украине еще в 2021 году.
- Германия поставляет Украине ряд вооружений – гаубицы PzH 2000, РСЗО MARS II, системы ПВО IRIS-T, зенитки Gepard. Однако не давала танки Leopard и тормозит с поставкой ЗРК Patriot.
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