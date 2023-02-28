Китайская компания передавала "вагнеровцам" спутниковые снимки
Китайская спутниковая компания Spacety China передавала аэроснимки наемникам кремлевской частной военной компании "Вагнер", которой руководит близкий российскому диктатору Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин. Об этом сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Издание пишет, что базирующаяся в Пекине компания Spacety специализируется на создании спутниковых снимков и производстве малых спутников.
По данным ведомства, Spacety China передала российской технологической компании Терра-Тех спутниковые снимки Украины, сделанные с помощью радара с синтезированной апертурой, которые должны были помочь боевикам ЧВК Вагнера.
В конце января 2023 года китайская компания была добавлена в санкционный список США.
Руководство Spacety заявляло ранее, что соблюдает международные санкции против России и не поддерживает связей со страной после введения ограничений.
- 23 января 2023 года В Норвегии задержали бежавшего из РФ бывшего "вагнеровца", который просил политического убежища.
- 28 февраля Bloomberg сообщал, что производители продукции для Apple хотят покинуть Китай на фоне эскалации из США.
Читайте также: В Белом доме пригрозили Пекину "ударами" по китайским компаниям в случае предоставления РФ вооружения
Комментарии