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Китайская компания передавала "вагнеровцам" спутниковые снимки

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 20:10
Китайская компания передавала
Спутник Spacety (Фото: spacety.com)

Китайская спутниковая компания Spacety China передавала аэроснимки наемникам кремлевской частной военной компании "Вагнер", которой руководит близкий российскому диктатору Владимиру Путину олигарх Евгений Пригожин. Об этом сообщает Reuters.

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Издание пишет, что базирующаяся в Пекине компания Spacety специализируется на создании спутниковых снимков и производстве малых спутников.

По данным ведомства, Spacety China передала российской технологической компании Терра-Тех спутниковые снимки Украины, сделанные с помощью радара с синтезированной апертурой, которые должны были помочь боевикам ЧВК Вагнера.

В конце января 2023 года китайская компания была добавлена в санкционный список США.

Руководство Spacety заявляло ранее, что соблюдает международные санкции против России и не поддерживает связей со страной после введения ограничений.

  • 23 января 2023 года В Норвегии задержали бежавшего из РФ бывшего "вагнеровца", который просил политического убежища.
  • 28 февраля Bloomberg сообщал, что производители продукции для Apple хотят покинуть Китай на фоне эскалации из США.

Читайте также: В Белом доме пригрозили Пекину "ударами" по китайским компаниям в случае предоставления РФ вооружения

Мілана Головань
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Китай чвк вагнера спутниковые снимки война вагнеровцы
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