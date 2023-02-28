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США пригрозили Пекину ударами по китайским компаниям в случае предоставления РФ вооружения

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2023, 16:50
США пригрозили Пекину ударами по китайским компаниям в случае предоставления РФ вооружения - Фото
Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

США нанесет санкционные удары по китайским компаниям, если Пекин решит оказывать России военную помощь. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Казахстане, передает CNN.

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"Мы очень четко предупредили Китай о последствиях оказания такой поддержки. Мы без колебаний нанесем удары по китайским компаниям или частным лицам, которые нарушают наши санкции или иным образом участвуют в поддержке военных действий России", — сказал Блинкен.

По его словам, он поднял этот вопрос с "непосредственно" с высокопоставленным дипломатом Китая Ван И во время встречи с ним на Мюнхенской конференции по безопасности. В то же время президент США Джо Байден поднял этот вопрос с президентом Китая Си Цзиньпином в Индонезии в ноябре 2022 года.

Блинкен надеется, что в Пекине услышат предупреждение США и воздержатся от помощи России.

"Китай не может сидеть на двух стульях, когда речь идет о российской агрессии в Украине. Нельзя, с одной стороны, выдвигать мирные предложения, а с другой — фактически подливать масло в огонь, который разожгла Россия", — сказал Блинкен.

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Мілана Головань
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Китай война геополитика предупреждение военная помощь Энтони Блинкен
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