В Госдепе США назвали войну России против Украины "стратегически провальной"
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что разрешение России "безнаказанно продолжать" вторжение в Украину откроет "ящик Пандоры". Об этом он сказал в Афинах, на совместной с министром иностранных дел Греции пресс-конференции, сообщает CNN.
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Блинкен назвал войну РФ против Украины "стратегическим провалом".
"Через год после того, как президент Путин атаковал Украину, становится ясно, что его война была стратегически провальной во всех отношениях", – сказал он.
"Это из-за мужества украинского народа. Но это также благодаря силе и единству союзников и партнеров во всем мире, которые пришли на помощь Украине", – добавил Блинкен.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что союзники Украины четко заявляют, что она должна одержать победу над Россией на поле боя.
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