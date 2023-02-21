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В Госдепе США назвали войну России против Украины "стратегически провальной"

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 13:50
В Госдепе США назвали войну России против Украины
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что разрешение России "безнаказанно продолжать" вторжение в Украину откроет "ящик Пандоры". Об этом он сказал в Афинах, на совместной с министром иностранных дел Греции пресс-конференции, сообщает CNN.

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Блинкен назвал войну РФ против Украины "стратегическим провалом".

"Через год после того, как президент Путин атаковал Украину, становится ясно, что его война была стратегически провальной во всех отношениях", – сказал он.

"Это из-за мужества украинского народа. Но это также благодаря силе и единству союзников и партнеров во всем мире, которые пришли на помощь Украине", – добавил Блинкен.

  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что союзники Украины четко заявляют, что она должна одержать победу над Россией на поле боя.

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Вадим Ребрина
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США война Энтони Блинкен
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