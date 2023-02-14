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Резников: Союзники сказали — победа на поле боя. ВСУ будут наступать на западной технике

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 18:11
Резников: Союзники сказали — победа на поле боя. ВСУ будут наступать на западной технике - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что союзники Украины четко заявляют, что она должна одержать победу над Россией на поле боя. Об этом он сообщил в кулуарах журналистам после очередного заседания в формате "Рамштайн", цитирует его Европейская правда

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По его словам, он очень доволен очередной встрече с союзниками. Он отметил, что услышал четкий тезис от всех партнеров — полная поддержка Украины будет до победы в войне.

"Все считают, что победа Украины должна быть именно на поле боя. Участники делали акцент на скорости, своевременности и стабильности помощи", — сказал министр.

Резников заявил, что Украина продолжает говорить об обучении подразделений Вооруженных Сил Украины на западной технике.

"Соответствующее решение принято, готовые подразделения будут выполнять задачи Генерального штаба по освобождению временно оккупированных территорий", — резюмировал он. 

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Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников война минобороны наступление военная помощь рамштайн
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