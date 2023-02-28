Блинкен поехал в бывшую советскую Центральную Азию – Путин смотрит на нее, как на Украину

Сегодня, 28 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Центральную Азию, где он посетит и встретится с официальными лицами всех пяти бывших советских республик в первые дни после первой годовщины вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновник Госдепартамента США по Южной и Центральной Азии Дональда Лу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, визит Блинкена в столицы Казахстана и Узбекистана является его первым визитом в регион в качестве высокопоставленного дипломата администрации президента США Джо Байдена.

Подчеркивается, что поездка состоится всего через несколько дней после годовщины вторжения в Украину, которое стало испытанием для влияния Москвы в регионе, куда также входят Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

По словам представителя Госпдепа США, лидеры стран в Центральной Азии набрались смелости противостоять России с помощью своих новых рычагов воздействия, поскольку Москва присматривается к их рынкам и торговым путям в попытке обойти западные санкции.

В Астане Блинкен встретится с министрами иностранных дел пяти стран индивидуально и в составе группы, что, по словам официальных лиц, является попыткой изложить преимущества сотрудничества США с регионом, столкнувшимся с экономическими последствиями конфликта на западе.

"Наша главная цель — показать, что Соединенные Штаты — надежный партнер, и мы видим трудности, с которыми сталкиваются эти экономики — высокие цены на продукты питания, высокие цены на топливо, высокий уровень безработицы, трудности с экспортом своих товаров, медленное восстановление после COVID, и большой приток мигрантов из России", — заявил Лу.

Блинкен также встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который публично выступил против территориальных претензий, выдвинутых диктатором России Владимиром Путиным в Украине.

Россия и Казахстан имеют самую протяженную в мире непрерывную сухопутную границу, что вызывает у некоторых казахов беспокойство по поводу безопасности страны со вторым по величине этническим русским населением среди бывших советских республик после Украины.

Блинкен отправится в Узбекистан позже во вторник, чтобы встретиться с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Читайте также: В Госдепе США назвали войну России против Украины "стратегически провальной"

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.