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Китай должен определиться, действительно ли он хочет стать на сторону Путина – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 12:51
Китай должен определиться, действительно ли он хочет стать на сторону Путина – Белый дом - Фото
Фото: EPA

Власти Китая должны определиться, действительно ли они хотят стать на сторону президента РФ Владимира Путина и поддержать его агрессию военными поставками. Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в интервью "Голосу Америки".

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"Китай должен сделать выбор. Действительно ли он хочет стать на сторону президента России Путина? Действительно ли он хочет помочь господину Путину в убийстве невинных украинцев? Потому что именно так выглядел бы подобный шаг", – сказал он.

Кирби уверен, что это нанесет удар по репутации Китая и его положению среди международного сообщества.

"Если Китай заботится о своей международной репутации, можно было бы предположить, что он сочтет это не отвечающим своим интересам", – сказал Кирби.

Он добавил, что США настойчиво призвали китайского лидера Си Цзиньпина сделать правильный выбор и не помогать Путину убивать украинцев.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
  • 25 февраля 2023 года в НАТО заявили, что видят "признаки" того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" отправить оружие в Россию для использования в войне против Украины, и призывает не делать этого.
  • 2 марта МИД Китая обвинил США в "раздувании огня и лжи" из-за поставок вооружений Украине.
  • 3 марта представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Китай пока не поставлял оружие России для войны против Украины, но этот вопрос пока еще не снят с обсуждения. 

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Андрій Водяний
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