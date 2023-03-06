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Тайвань: Китай готовится к применению военной силы против острова. Предлог они найдут

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 12:46
Тайвань: Китай готовится к применению военной силы против острова. Предлог они найдут - Фото
Флаг Тайваня (Фото: EPA)

Министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн заявил, что КНР может попытаться внезапно вторгнуться в близкие к острову районы. Его заявление цитирует агентство Reuters.

По его словам, армия Китая может попытаться внезапно вторгнуться в близкие к Тайваню районы.

Он отметил, что Пекин может найти предлог для вторжения в районы, которые близки к территориальному, воздушному и морскому пространству Тайваня, поскольку остров активизирует военные контакты с США.

 "Они к этому готовятся. Их военные применят силу, если это будет необходимо", — сказал Чиу Го-чэн.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбей пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще и Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

Читайте также: Блинкен считает, что Китай изменил отношение к Тайваню из-за военной помощи США Украине 

Дмитро Гриниченко
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Китай война тайвань
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