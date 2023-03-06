Тайвань: Китай готовится к применению военной силы против острова. Предлог они найдут
06.03.2023, 12:46
Флаг Тайваня (Фото: EPA)
Министр обороны Тайваня Чиу Го-чэн заявил, что КНР может попытаться внезапно вторгнуться в близкие к острову районы. Его заявление цитирует агентство Reuters.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, армия Китая может попытаться внезапно вторгнуться в близкие к Тайваню районы.
Он отметил, что Пекин может найти предлог для вторжения в районы, которые близки к территориальному, воздушному и морскому пространству Тайваня, поскольку остров активизирует военные контакты с США.
"Они к этому готовятся. Их военные применят силу, если это будет необходимо", — сказал Чиу Го-чэн.СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) — признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбей пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще и Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.
- 16 октября 2022 года глава КНР Си Цзиньпин открыл юбилейный съезд Компартии Китая обещанием покорить Тайвань. Президент Тайваня Цай Инвэнь сравнила такие угрозы с российскими перед вторжением в Украину.
- Пекин пригрозил, что для Тайваня "нет другого пути, кроме воссоединения с материком".
- В конце октября Минобороны Китая отчиталось о переговорах с главой МО РФ Шойгу. Также пригрозили США из-за Тайваня.
Читайте также: Блинкен считает, что Китай изменил отношение к Тайваню из-за военной помощи США Украине
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии