Китай и РФ хотят изменить миропорядок. Возврат политики силы — главный генерал Финляндии
Командующий обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что Китай и Россия хотят изменить мировой порядок, который сложился после развала СССР. Заявление военачальника цитирует Iltalehti.
По его словам, полномасштабная война РФ против Украины глобально влияет на мировой порядок и ускоряет изменения на фоне усиления КНР.
" Китай и Россия хотят изменить мировой порядок, созданный после холодной войны. Идет междисциплинарное соревнование сверхдержав, основанное на традиционной силовой политике, с целью максимизации собственного влияния", — сказал генерал.
Он отметил, что война в Украине также показывает необходимость адекватного оборонного потенциала.
"Для надежной обороноспособности также необходимы достаточные и сильные навыки личного состава сил обороны и резервистов, а также высокая воля нации защищать страну", — подчеркнул Кивинен.
- 2 марта 2023 года канцлер ФРГ Шольц обратился к Китаю и заверил, что РФ не дождется распада западной поддержки Украины.
- 5 марта в ЕС сказали, что у них нет доказательств, что Китай передал оружие России.
- В тот же день в Вашингтоне сказали, что Китай "должен определиться, действительно ли он хочет стать на сторону Путина".
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