Китай и РФ хотят изменить миропорядок. Возврат политики силы — главный генерал Финляндии

Командующий обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что Китай и Россия хотят изменить мировой порядок, который сложился после развала СССР. Заявление военачальника цитирует Iltalehti.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, полномасштабная война РФ против Украины глобально влияет на мировой порядок и ускоряет изменения на фоне усиления КНР.

" Китай и Россия хотят изменить мировой порядок, созданный после холодной войны. Идет междисциплинарное соревнование сверхдержав, основанное на традиционной силовой политике, с целью максимизации собственного влияния", — сказал генерал.

Он отметил, что война в Украине также показывает необходимость адекватного оборонного потенциала.

"Для надежной обороноспособности также необходимы достаточные и сильные навыки личного состава сил обороны и резервистов, а также высокая воля нации защищать страну", — подчеркнул Кивинен.

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.