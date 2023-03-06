UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай и РФ хотят изменить миропорядок. Возврат политики силы — главный генерал Финляндии

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 11:47
Китай и РФ хотят изменить миропорядок. Возврат политики силы — главный генерал Финляндии - Фото
Тимо Кивинен (Фото: U.S. Navy Petty Officer 1st Class Carlos M. Vasquez II)

Командующий обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен заявил, что Китай и Россия хотят изменить мировой порядок, который сложился после развала СССР. Заявление военачальника цитирует Iltalehti.

По его словам, полномасштабная война РФ против Украины глобально влияет на мировой порядок и ускоряет изменения на фоне усиления КНР.

" Китай и Россия хотят изменить мировой порядок, созданный после холодной войны. Идет междисциплинарное соревнование сверхдержав, основанное на традиционной силовой политике, с целью максимизации собственного влияния", — сказал генерал.

Он отметил, что война в Украине также показывает необходимость адекватного оборонного потенциала.

"Для надежной обороноспособности также необходимы достаточные и сильные навыки личного состава сил обороны и резервистов, а также высокая воля нации защищать страну", — подчеркнул Кивинен.

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Китай война Финляндия тимо кивинен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 