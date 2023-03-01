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"Китай не должен этого делать". Сигнал Столтенберга в адрес КНР насчет оружия для России

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 11:04
Йенс Столтенберг (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

Китай "не должен" поставлять оружие России для ее захватнической войны против Украины. Так генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил на вопрос LRT, какова будет реакция НАТО, если это все-таки произойдет.

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Он повторил то, что говорил неделю назад: разведка союзников пока не видит, чтобы КНР поставляла РФ летальное оружие, "но мы видели некоторые признаки, что она рассматривает и, возможно, планирует это сделать".

"Сигнал от союзников по НАТО заключается в том, что Китай не должен этого делать", — сказал генсек Альянса, добавив, что "это только усилит эскалацию".

По словам Столтенберга, Китай "не должен поддерживать незаконную войну России против Украины", так как является членом Совета Безопасности ООН и, исходя из этого, не должен нарушать основные принципы уважения соседей, закрепленные в уставе организации.

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Євген Пилипенко
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Китай война йенс столтенберг военная помощь
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