Байден поговорил с Макроном — обсудили войну РФ против Украины и противостояние Китаю

Президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили войну РФ против Украины и противостояние с Китаем. О телефонном разговоре сообщили в Белом доме.

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Американцы заявляют, что Байден и Макрон обсудили свою поддержку Украины, поскольку полномасштабная война продолжается уже второй год.

В том числе они обсудили и обязательства санкций против РФ и военную помощь Украине.

Также был поднят вопрос сотрудничества США и Франции в в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместные усилия по решению проблем, "брошенных Китаем международному порядку, основанному на правилах".

Дмитро Гриниченко

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