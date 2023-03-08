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Байден поговорил с Макроном — обсудили войну РФ против Украины и противостояние Китаю

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 06:17
Байден поговорил с Макроном — обсудили войну РФ против Украины и противостояние Китаю - Фото
Эмманюэль Макрон и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили войну РФ против Украины и противостояние с Китаем. О телефонном разговоре сообщили в Белом доме.

Американцы заявляют, что Байден и Макрон обсудили свою поддержку Украины, поскольку полномасштабная война продолжается уже второй год.
В том числе они обсудили и обязательства санкций против РФ и военную помощь Украине. 
Также был поднят вопрос сотрудничества США и Франции в в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместные усилия по решению проблем, "брошенных Китаем международному порядку, основанному на правилах".

Читайте также: Байден: Си Цзиньпин сказал — будущее Китая зависит от нас. За помощь РФ будут последствия

Дмитро Гриниченко
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