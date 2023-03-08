Байден поговорил с Макроном — обсудили войну РФ против Украины и противостояние Китаю
08.03.2023, 06:17
Эмманюэль Макрон и Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили войну РФ против Украины и противостояние с Китаем. О телефонном разговоре сообщили в Белом доме.
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Американцы заявляют, что Байден и Макрон обсудили свою поддержку Украины, поскольку полномасштабная война продолжается уже второй год.
В том числе они обсудили и обязательства санкций против РФ и военную помощь Украине.
Также был поднят вопрос сотрудничества США и Франции в в Индо-Тихоокеанском регионе, а также совместные усилия по решению проблем, "брошенных Китаем международному порядку, основанному на правилах".
- Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где говорится об уважении суверенитета.
- 9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.
- 22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.
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