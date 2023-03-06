Мы уже все нашли, а российские склады снарядов не бесконечны – Резников

Российское руководство "думает, что их склады бесконечны, но это не так", сказал в интервью LIGA.net министр обороны Алексей Резников. Он добавил, что "плюс-минус понимает объемы" артиллерийских запасов оккупантов, и полагает, что в долгосрочной перспективе у Вооруженных Сил Украины будет преимущество над россиянами по снарядам, хотя для этого нужно "правильно их использовать, не разбрасываясь".

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Глава Минобороны не считает, что после активных боевых действий весной наступит период позиционной войны, когда у Сил обороны усилится дефицит снарядов.

"Не думаю. Ибо я знаю объемы контрактов, которые я заключил на изготовление и поставку на разных предприятиях. Я знаю объемы контрактов, заключенных нашими партнерами в наших интересах. Я знаю объемы контрактов, заключаемых партнерами из донорских фондов, созданных в интересах помощи нам. К примеру, под руководством Великобритании и Дании", – объяснил он.

По словам министра, в марте 2022 года "мы искали все", а сейчас "мы не ищем, мы все нашли", и "ясно понимаем способность каждой страны".

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"Главное, чтобы все своевременно доезжало. Есть вопросы о возможности отдать нам со складов", – уточнил он, объяснив, что страна, принимая решение о передаче Украине снарядов, уменьшает свою обороноспособность и параллельно заказывает производство новых у отечественных компаний.

Именно поэтому в пакетах американской помощи многое идет с припиской "в течение года", уточнил он.

Євген Пилипенко

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