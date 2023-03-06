UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мы уже все нашли, а российские склады снарядов не бесконечны – Резников

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 10:45
Мы уже все нашли, а российские склады снарядов не бесконечны – Резников - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Российское руководство "думает, что их склады бесконечны, но это не так", сказал в интервью LIGA.net министр обороны Алексей Резников. Он добавил, что "плюс-минус понимает объемы" артиллерийских запасов оккупантов, и полагает, что в долгосрочной перспективе у Вооруженных Сил Украины будет преимущество над россиянами по снарядам, хотя для этого нужно "правильно их использовать, не разбрасываясь".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава Минобороны не считает, что после активных боевых действий весной наступит период позиционной войны, когда у Сил обороны усилится дефицит снарядов.

"Не думаю. Ибо я знаю объемы контрактов, которые я заключил на изготовление и поставку на разных предприятиях. Я знаю объемы контрактов, заключенных нашими партнерами в наших интересах. Я знаю объемы контрактов, заключаемых партнерами из донорских фондов, созданных в интересах помощи нам. К примеру, под руководством Великобритании и Дании", – объяснил он.

По словам министра, в марте 2022 года "мы искали все", а сейчас "мы не ищем, мы все нашли", и "ясно понимаем способность каждой страны".

Читайте также: Резников просит ЕС о 250 000 снарядов в месяц – FT 

"Главное, чтобы все своевременно доезжало. Есть вопросы о возможности отдать нам со складов", – уточнил он, объяснив, что страна, принимая решение о передаче Украине снарядов, уменьшает свою обороноспособность и параллельно заказывает производство новых у отечественных компаний.

Именно поэтому в пакетах американской помощи многое идет с припиской "в течение года", уточнил он.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Алексей Резников снаряды война прогноз ОПК артиллерия впк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 