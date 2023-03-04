ЕС добивается от третьих стран совместной схемы закупки боеприпасов для Украины – Politico

Европейский Союз ищет страны, не входящие в блок, чтобы объединить свои усилия по коллективному предоставлению боеприпасов Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных двух дипломатов и одного чиновника ЕС.

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По словам собеседников журналистов, поиск третьих стран является частью плана ЕС, направленного на то, чтобы помочь обеспечить большее количество недорогих боеприпасов для Украины, а также увеличить возможности Европы по производству и пополнению своих истощающихся запасов.

В схему могут быть включены Норвегия и Канада, пишет издание.

Первым шагом такой программы является выделение не менее 1 млрд евро специально для закупки артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Чем больше будет стран-участниц, независимо от того, входят они в ЕС или нет, тем легче будет найти деньги и заключить более крупные контракты.

В предложении, которое, как пишут журналисты, находится на столе, страны должны делать свои взносы в коллективный фонд – Европейский фонд мира. Затем ЕС проведет переговоры о совместном контракте на поставку боеприпасов.

Эта схема представляет собой новое использование фонда, который с начала полномасштабной войны использовался для возмещения странам их пожертвований в виде оружия. Пока что ЕС заплатил странам 3,6 млрд евро, чтобы частично покрыть расходы на их военную помощь.

"Что мы также собираемся сделать, так это побудить некоторые третьи страны внести свой вклад. Итак, мы ведем переговоры с норвежцами, есть потенциальный интерес со стороны канадцев", – сказал журналистам один из дипломатов.

Эстония предложила странам ЕС совместно инвестировать 4 млрд евро в закупку 1 млн боеприпасов для Украины.

Глава европейской дипломатии Боррель призвал страны ЕС поделиться с Украиной боеприпасами из собственных арсеналов.

ЕС планирует резко увеличить производство боеприпасов, прежде всего для Украины: в Еврокомиссии озвучили план из трех компонентов.

5 марта министры обороны ЕС фактически начнут программу, чтобы как можно быстрее был изготовлен 1 млн снарядов калибра 155 мм для Украины, заявил глава МИД Эстонии.

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Оксана Житнюк

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