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Многие пообещали Украине снаряды, но сейчас их слишком мало: Эстония призывает ускориться

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 22:24
Многие пообещали Украине снаряды, но сейчас их слишком мало: Эстония призывает ускориться - Фото
Урмас Рейнсалу (фото – ЕРА)

Украина получила от западных партнеров гораздо меньше снарядов калибра 155 мм, чем ей необходимо, и другие государства должны ускорить поставки. Об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и нидерландским – Вопке Хукстрой.

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По итогам трехсторонних переговоров глав МИД во Львове Рейнсалу подчеркнул, что обсуждалась, в том числе, потребность Украины в снарядах.

Он поблагодарил все страны, которые согласились предоставлять Украине снаряды, однако отметил, что этих снарядов сейчас гораздо меньше, чем необходимо, особенно это касается калибра 155 мм.

"Многие страны пообещали предоставить эти снаряды, но они должны ускорить поставки. Уже в понедельник министры обороны ЕС фактически начнут программу, чтобы как можно быстрее был изготовлен 1 млн снарядов такого калибра для Украины", – отметил глава МИД Эстонии.

Читайте также: Безопасность Украины возможна только в НАТО или с ядерным оружием – глава МИД Эстонии

Оксана Житнюк
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снаряды боеприпасы эстония военная помощь Урмас Рейнсалу
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