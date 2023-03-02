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Безопасность Украины возможна только в НАТО или с ядерным оружием – глава МИД Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 20:42
Безопасность Украины возможна только в НАТО или с ядерным оружием – глава МИД Эстонии - Фото
Урмас Рейнсалу (фото - ЕРА)

Если не полноценное вступление в НАТО, то единственной гарантией безопасности для Украины могла бы быть передача ей ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью Newsweek.

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По мнению эстонского министра, приверженности НАТО политике открытых дверей и возможному членству Украины в Альянсе в будущем "далеко не достаточно".

"Если мы скажем, что не видим Украину членом НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся или прогнозируем, что Россия снова нападет, и тогда страны НАТО будут вовлечены в мировую войну, или хотя бы войну за европейский континент", – сказал Рейнсалу.

Глава МИД Эстонии заявил, что НАТО не может игнорировать амбиции Украины о вступлении, которые, по его словам, остаются "слоном в комнате", в то время как российский реваншизм представляет угрозу для Украины.

Он также скептически отнесся к идеям об альтернативах НАТО для Украины вроде трехстороннего пакта о безопасности, который, по данным WSJ, предложили президенту Владимиру Зеленскому Франция, Германия и Великобритания.

"Я не куплюсь на это. У нас уже было это с Будапештским меморандумом <…> Какой смысл пытаться копировать НАТО, если вы даете понять, что это не НАТО? <…> Честно говоря, единственной гарантией, кроме НАТО, была бы поставка ядерного оружия в Украину", – сказал Рейнсалу, подчеркнув, что такой шаг невозможен и нежелателен, учитывая обязательства ядерных держав НАТО по нераспространению.

Читайте также: В Украине горят танки, которые Россия бросила бы на страны НАТО – глава МИД Эстонии

Оксана Житнюк
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