Безопасность Украины возможна только в НАТО или с ядерным оружием – глава МИД Эстонии

Если не полноценное вступление в НАТО, то единственной гарантией безопасности для Украины могла бы быть передача ей ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью Newsweek.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По мнению эстонского министра, приверженности НАТО политике открытых дверей и возможному членству Украины в Альянсе в будущем "далеко не достаточно".

"Если мы скажем, что не видим Украину членом НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся или прогнозируем, что Россия снова нападет, и тогда страны НАТО будут вовлечены в мировую войну, или хотя бы войну за европейский континент", – сказал Рейнсалу.

Глава МИД Эстонии заявил, что НАТО не может игнорировать амбиции Украины о вступлении, которые, по его словам, остаются "слоном в комнате", в то время как российский реваншизм представляет угрозу для Украины.

Он также скептически отнесся к идеям об альтернативах НАТО для Украины вроде трехстороннего пакта о безопасности, который, по данным WSJ, предложили президенту Владимиру Зеленскому Франция, Германия и Великобритания.

"Я не куплюсь на это. У нас уже было это с Будапештским меморандумом <…> Какой смысл пытаться копировать НАТО, если вы даете понять, что это не НАТО? <…> Честно говоря, единственной гарантией, кроме НАТО, была бы поставка ядерного оружия в Украину", – сказал Рейнсалу, подчеркнув, что такой шаг невозможен и нежелателен, учитывая обязательства ядерных держав НАТО по нераспространению.

Украина 30 сентября 2022-го подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

Генсек НАТО Столтенберг пригласил президента Зеленского принять участие в саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе в июле 2023-го.

Премьер Британии Сунак заявил, что союзники по НАТО должны завершить разработку гарантий безопасности для Украины, когда лидеры Альянса встретятся на саммите в июле.

Читайте также: В Украине горят танки, которые Россия бросила бы на страны НАТО – глава МИД Эстонии

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.