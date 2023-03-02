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В Украине горят танки, которые Россия бросила бы на страны НАТО – глава МИД Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 19:54
В Украине горят танки, которые Россия бросила бы на страны НАТО – глава МИД Эстонии - Фото
Урмас Рейнсалу (фото: twitter.com/EstoniaGeneva)

Эстония оказывает Украине максимальную помощь, поскольку Украина приняла на себя удар, который Россия могла нанести по странам Балтии. Об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью Голосу Америки.

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В Эстонии "полностью отдают себе отчет, что российские танки, которые сейчас горят в Украине, были предназначены для широкомасштабного вторжения в страны НАТО, включая Эстонию", – сказал Рейнсалу.

Отвечая на вопрос о возможности передачи ВСУ современных западных истребителей, министр сказал, что он "не видит альтернативы этому, учитывая то, что у России преимущество в воздухе".

"Бессмысленно получить танки и не получить для них поддержки с воздуха. Поэтому разумно не застревать в психологических колебаниях при переходе к следующим системам вооружения", – считает Рейнсалу.

К тому же, напомнил министр, Россия использует все конвенциональные виды вооружений без всяких колебаний. "У них – полный набор. И нам также не стоит тянуть, нужно изменить принцип поддержки Украины. Мы должны дать такое количество оружия, которое нужно ВСУ, чтобы победить в войне уже в этом году", – сказал он.

  • В ноябре 2022 года Рейнсалу заявил, что Украине нужны не призывы к переговорам с агрессором, а больше тяжелых вооружений, включая ПВО, танки и ракеты большой дальности. 
  • 21 января 2023 года Рейнсалу опубликовал заявление глав МИД стран Балтии, что Украине нужно немедленно дать танки Leopard, чтобы ускорить окончание войны.
Сергій Бережний
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агрессия России эстония страны балтии военная помощь Урмас Рейнсалу
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