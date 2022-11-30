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Украине нужно больше тяжелого оружия, а не переговоров и уступок – глава МИД Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 12:27
Украине нужно больше тяжелого оружия, а не переговоров и уступок – глава МИД Эстонии - Фото
Урмас Рейнсалу (Фото - EPA)

Для победы Украины нужны не призывы к переговорам с агрессором, а больше тяжелого вооружения, включая ПВО, танки и ракеты большой дальности. Об этом заявил в интервью Current Time глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

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Глава МИД Эстонии сказал, что если стратегическая цель Путина – затянуть войну, то ее нужно завершить как можно быстрее. Однако при этом нельзя принуждать Украину к мирным переговорам и уступкам, а, наоборот, "давать ей больше тяжелых вооружений, включая противовоздушную оборону, ракеты большой дальности без каких-либо "политических предохранителей", танки".

По мнению министра, необходимо также немедленно усилить режим западных санкций и ввести новые ограничения в энергетической отрасли.

Он также высказался за дальнейшую изоляцию России и за создание специального трибунала по российской агрессии против Украины.

Рейнсалу также сказал, что Эстония предлагает странам Евросоюза выделить на помощь Украине 1% от своего ВВП.

Смотрите видео: "В аду". Главу МИД Эстонии в Берлине спросили, хотел ли бы он увидеть Путина в тюрьме

Сергій Бережний
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эстония военная помощь Урмас Рейнсалу
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