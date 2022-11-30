Украине нужно больше тяжелого оружия, а не переговоров и уступок – глава МИД Эстонии

Для победы Украины нужны не призывы к переговорам с агрессором, а больше тяжелого вооружения, включая ПВО, танки и ракеты большой дальности. Об этом заявил в интервью Current Time глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

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Глава МИД Эстонии сказал, что если стратегическая цель Путина – затянуть войну, то ее нужно завершить как можно быстрее. Однако при этом нельзя принуждать Украину к мирным переговорам и уступкам, а, наоборот, "давать ей больше тяжелых вооружений, включая противовоздушную оборону, ракеты большой дальности без каких-либо "политических предохранителей", танки".

По мнению министра, необходимо также немедленно усилить режим западных санкций и ввести новые ограничения в энергетической отрасли.

Он также высказался за дальнейшую изоляцию России и за создание специального трибунала по российской агрессии против Украины.

Рейнсалу также сказал, что Эстония предлагает странам Евросоюза выделить на помощь Украине 1% от своего ВВП.

28 ноября Рейнсалу был в составе "дипломатического евродесанта" в Киеве.

На следующий день он заявил, что Европа должна применить к кремлевской ЧВК Вагнера "такой же подход, как и к ИГИЛ".

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Сергій Бережний

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