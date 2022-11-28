Дипломатический евродесант: в Киев приехали главы МИД семи стран-союзниц Украины – фото

28 ноября в Киев прибыли с визитом министры иностранных дел семи стран-союзниц, преимущественно восточного фланга Евросоюза и севера континента. Об этом написал в Twitter глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, показав снимок на фоне поезда на столичном ж/д вокзале.

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Компания на фото, слева направо, – из Швеции (Тобиас Билльстрём), Эстонии (Урмас Рейнсалу), Финляндии (Пекка Хаависто), Исландии (Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир), Норвегии (Анникен Хюитфельдт), Латвии (Эдгарс Ринкевичс) и Литвы (Габриэлюс Ландсбергис).

"Мы, министры иностранных дел, находимся сегодня в Киеве в полной солидарности с Украиной. Несмотря на бомбовые дожди и варварскую жестокость России, Украина победит!", – заверил Рейнсалу в сообщении, которое распространили у себя все члены группы.

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Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что основными темами встречи членов правительства с гостями были оружие, финансы и санкции против РФ, также уделили внимание энергетической сфере и обстрелам Россией критической инфраструктуры Украины.

"В 9-м санкционном пакете рассчитываем на полноценное отключение российских банков от SWIFT и запрет въезда в ЕС граждан государства-террориста", – написал глава правительства.

Шмыгаль поблагодарил эти страны за их помощь с энергетическим оборудованием.

Євген Пилипенко

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