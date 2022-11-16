Шольц об итогах саммита G20: Путин почти один в мире и у него нет сильных союзников

"Самый важный" результат встречи лидеров крупнейших экономик мира G20 в Индонезии – то, что у российского диктатора Владимира Путина и его России нет сильных союзников на планете. Об этом заявил в Twitter канцлер Германии Олаф Шольц.

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"Путин почти один в мире. У него нет сильных союзников. Это самый важный результат успешного саммита G20 на Бали", – написал глава немецкого правительства.

Шольц подчеркнул – "совершенно недопустимо, чтобы он [Путин] продолжал свою войну в Украине и воздушные удары".

Также сегодня турецкий президент Эрдоган предостерег мир от изоляции страны-оккупанта РФ и заявил, что снова поговорит с Путиным, потому что "путь к миру проходит через диалог".

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Євген Пилипенко

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