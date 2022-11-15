Хватит призывов к принятию ультиматумов РФ, вы поддерживаете военных преступников – Кулеба

На инициативы о переговорах Россия привычно отвечает ракетными ударами, кремлевский терроризм может быть остановлен только силой оружия и принципов. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Министр в двух твитах отреагировал на очередной массированный ракетный обстрел Россией гражданской инфраструктуры Украины.

"Российские ракеты убивают людей и уничтожают инфраструктуру по всей Украине прямо сейчас. Так Россия отвечает на предложения мирных переговоров. Прекратите предлагать Украине принять российские ультиматумы! Такой террор можно остановить только силой нашего оружия и наших принципов", – написал Кулеба.

Он также написал, что ждет "принципиальной реакции саммита Большой двадцатки.

"И, пожалуйста, прекратите призывы "к обеим сторонам". Встаньте на сторону людей, а не военных преступников", – добавил министр.

Сегодня Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Воздушная тревога объявлена по всей стране, кроме Крыма. В результате атаки полностью обесточены Житомир, также частично без света остались Львов, Ровно и Харьков.

В Киеве в результате российской ракетной атаки есть попадания в жилые дома в Печерском районе. Начались пожары, известно об одном погибшем. Также в Киеве и области начались аварийные отключения света.

Читайте также: Ермак: Ракетная атака – ответ России на речь Зеленского на G20, но она все равно проиграет

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.