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Хватит призывов к принятию ультиматумов РФ, вы поддерживаете военных преступников – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 17:48
Хватит призывов к принятию ультиматумов РФ, вы поддерживаете военных преступников – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот видео МИД)

На инициативы о переговорах Россия привычно отвечает ракетными ударами, кремлевский терроризм может быть остановлен только силой оружия и принципов. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Министр в двух твитах отреагировал на очередной массированный ракетный обстрел Россией гражданской инфраструктуры Украины.

"Российские ракеты убивают людей и уничтожают инфраструктуру по всей Украине прямо сейчас. Так Россия отвечает на предложения мирных переговоров. Прекратите предлагать Украине принять российские ультиматумы! Такой террор можно остановить только силой нашего оружия и наших принципов", – написал Кулеба.

Он также написал, что ждет "принципиальной реакции саммита Большой двадцатки.

"И, пожалуйста, прекратите призывы "к обеим сторонам". Встаньте на сторону людей, а не военных преступников", – добавил министр.

  • Сегодня Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Воздушная тревога объявлена по всей стране, кроме Крыма. В результате атаки полностью обесточены Житомир, также частично без света остались Львов, Ровно и Харьков. 
  • В Киеве в результате российской ракетной атаки есть попадания в жилые дома в Печерском районе. Начались пожары, известно об одном погибшем. Также в Киеве и области начались аварийные отключения света.

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Сергій Бережний
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дмитрий кулеба ракетный обстрел
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