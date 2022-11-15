Хватит призывов к принятию ультиматумов РФ, вы поддерживаете военных преступников – Кулеба
На инициативы о переговорах Россия привычно отвечает ракетными ударами, кремлевский терроризм может быть остановлен только силой оружия и принципов. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.
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Министр в двух твитах отреагировал на очередной массированный ракетный обстрел Россией гражданской инфраструктуры Украины.
"Российские ракеты убивают людей и уничтожают инфраструктуру по всей Украине прямо сейчас. Так Россия отвечает на предложения мирных переговоров. Прекратите предлагать Украине принять российские ультиматумы! Такой террор можно остановить только силой нашего оружия и наших принципов", – написал Кулеба.
Он также написал, что ждет "принципиальной реакции саммита Большой двадцатки.
"И, пожалуйста, прекратите призывы "к обеим сторонам". Встаньте на сторону людей, а не военных преступников", – добавил министр.
- Сегодня Россия устроила массированный ракетный обстрел многих регионов Украины. Воздушная тревога объявлена по всей стране, кроме Крыма. В результате атаки полностью обесточены Житомир, также частично без света остались Львов, Ровно и Харьков.
- В Киеве в результате российской ракетной атаки есть попадания в жилые дома в Печерском районе. Начались пожары, известно об одном погибшем. Также в Киеве и области начались аварийные отключения света.
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