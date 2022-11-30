Эстония хочет, чтобы страны Евросоюза выделили на помощь Украине 1% от своего ВВП

Эстония призвала союзников по ЕС начать выделять значительно больше денег на поддержку Украины, которая обороняется от полномасштабного вторжения России. Об этом со слов эстонского министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу пишет Euronews.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава МИД страны заявил, что стратегический перелом наступил бы, если бы все страны Альянса выделили 1% своего валового внутреннего продукта на закупку оружия для ВСУ и другую военную помощь.

"Европейский Союз в совокупности выделил около 0,2% своего ВВП на военную помощь Украине, и я пообещал, что если мы сможем достичь 1%, это будет иметь большое значение на местах и ​​изменит ход войны", – сказал Рейнсалу.

В целом, по словам министра, официальный Таллинн хотел бы, чтобы европейские страны "удвоили" расходы на оборону во время этой войны и после нее. Рейнсалу подчеркнул, что Эстония собирается потратить 3% ВВП на оборону.

28 ноября Рейнсалу был в составе "дипломатического евродесанта" в Киеве.

На следующий день он заявил, что Европа должна применить к кремлевской ЧВК Вагнера "такой же подход, как и к ИГИЛ".

Смотрите видео: "В аду". Главу МИД Эстонии в Берлине спросили, хотел ли бы он увидеть Путина в тюрьме

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.