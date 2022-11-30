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Эстония хочет, чтобы страны Евросоюза выделили на помощь Украине 1% от своего ВВП

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 11:50
Эстония хочет, чтобы страны Евросоюза выделили на помощь Украине 1% от своего ВВП - Фото
Урмас Рейнсалу (фото - ЕРА)

Эстония призвала союзников по ЕС начать выделять значительно больше денег на поддержку Украины, которая обороняется от полномасштабного вторжения России. Об этом со слов эстонского министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу пишет Euronews.

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Глава МИД страны заявил, что стратегический перелом наступил бы, если бы все страны Альянса выделили 1% своего валового внутреннего продукта на закупку оружия для ВСУ и другую военную помощь.

"Европейский Союз в совокупности выделил около 0,2% своего ВВП на военную помощь Украине, и я пообещал, что если мы сможем достичь 1%, это будет иметь большое значение на местах и ​​изменит ход войны", – сказал Рейнсалу.

В целом, по словам министра, официальный Таллинн хотел бы, чтобы европейские страны "удвоили" расходы на оборону во время этой войны и после нее. Рейнсалу подчеркнул, что Эстония собирается потратить 3% ВВП на оборону.

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Євген Пилипенко
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война нато евросоюз ВВП поддержка эстония военная помощь союзники Урмас Рейнсалу
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