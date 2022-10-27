Война в Украине все изменила, НАТО нужно больше тратить на оборону — глава МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что странам НАТО стоит выделять больше денег на оборону, так как война России против Украины "изменила правила игры". Об этом он сказал в интервью BBC.

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По его словам, "жизненно важно", чтобы все страны НАТО тратили 3% ВВП на оборону, так как полномасштабная война РФ против Украины стала "изменением правил игры".

"Автократы инвестируют в оружие. Они верят в силу оружия. Для защиты наших ценностей и порядка, основанного на правилах, нам также необходимо инвестировать в оружие", — сказал дипломат.

Он отметил, что численность войск следует не сокращать, а увеличивать, чтобы не подавать "никаких неверных интерпретационных сигналов в отношении России".

Рейнсалу призвал Запад поставить Украине больше тяжелого вооружения без "каких-либо политических оговорок".

"Нам нужно смотреть на украинскую победу. Тогда нам не будет стыдно смотреться в зеркало", — резюмировал министр.

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Дмитро Гриниченко

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