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Война в Украине все изменила, НАТО нужно больше тратить на оборону — глава МИД Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 10:12
Война в Украине все изменила, НАТО нужно больше тратить на оборону — глава МИД Эстонии - Фото
Урмас Рейнсалу (Фото: EstoniaGeneva/Twitter)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что странам НАТО стоит выделять больше денег на оборону, так как война России против Украины "изменила правила игры". Об этом он сказал в интервью BBC.

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По его словам, "жизненно важно", чтобы все страны НАТО тратили 3% ВВП на оборону, так как полномасштабная война РФ против Украины стала "изменением правил игры". 

"Автократы инвестируют в оружие. Они верят в силу оружия. Для защиты наших ценностей и порядка, основанного на правилах, нам также необходимо инвестировать в оружие", — сказал дипломат.

Он отметил, что численность войск следует не сокращать, а увеличивать, чтобы не подавать "никаких неверных интерпретационных сигналов в отношении России".

Рейнсалу призвал Запад поставить Украине больше тяжелого вооружения без "каких-либо политических оговорок". 

"Нам нужно смотреть на украинскую победу. Тогда нам не будет стыдно смотреться в зеркало", — резюмировал министр. 

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война нато эстония военная помощь Урмас Рейнсалу
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