Европа должна применить к ЧВК Вагнера такой же подход, как и к ИГИЛ — МИД Эстонии
Европа должна применить к частной военной компании Вагнера такой же подход, как к террористической организации ИГИЛ. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью Суспильному.
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Глава МИД Эстонии отметил, что в отдельных случаях нужно изменить международно-правовой подход к террористическим организациям.
"Например, Европа должна применить к ЧВК Вагнера такой подход, как и к ИГИЛ", – заявил Рейнсалу.
Он считает необходимым запретить "вагнеровцам" находиться в Европе и заморозить их активы.
"Подход должен быть целостным в том контексте, что подобные "Вагнеру" организации являются сугубо террористическими. А членство в такой террористической организации должно быть уголовным деянием", – сказал глава эстонского дипломатического ведомства.
- 25 ноября сообщалось, что Рейнсалу снял видео с наручниками для Пригожина, который ранее "передал" в Европарламент "окровавленную" кувалду в ответ на новость о возможном признании его ЧВК террористической организацией.
- По данным Politico, в Европарламенте хотят, чтобы кремлевскую ЧВК Вагнера признали террористической организацией из-за нарушений наемниками прав человека в Украине и их действий в других странах.
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