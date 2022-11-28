Европа должна применить к ЧВК Вагнера такой же подход, как и к ИГИЛ — МИД Эстонии

Европа должна применить к частной военной компании Вагнера такой же подход, как к террористической организации ИГИЛ. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью Суспильному.

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Глава МИД Эстонии отметил, что в отдельных случаях нужно изменить международно-правовой подход к террористическим организациям.

"Например, Европа должна применить к ЧВК Вагнера такой подход, как и к ИГИЛ", – заявил Рейнсалу.

Он считает необходимым запретить "вагнеровцам" находиться в Европе и заморозить их активы.

"Подход должен быть целостным в том контексте, что подобные "Вагнеру" организации являются сугубо террористическими. А членство в такой террористической организации должно быть уголовным деянием", – сказал глава эстонского дипломатического ведомства.

25 ноября сообщалось, что Рейнсалу снял видео с наручниками для Пригожина, который ранее "передал" в Европарламент "окровавленную" кувалду в ответ на новость о возможном признании его ЧВК террористической организацией.

По данным Politico, в Европарламенте хотят, чтобы кремлевскую ЧВК Вагнера признали террористической организацией из-за нарушений наемниками прав человека в Украине и их действий в других странах.

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Наталія Медведєва

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