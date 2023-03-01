UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 11:07
Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе. Об этом Столтенберг сказал в интервью литовскому изданию LRT.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Я твердо верю, что это будет сильным знаком нашей солидарности, поддержки, которую союзники оказывают Украине", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг выразил надежду, что Зеленский сможет приехать, но отметил, что это будет зависеть от ситуации в Украине.

По мнению лидера НАТО, Вильнюсский саммит будет иметь большую важность.

"Мы уже начали подготовку, и я думаю, что встреча в Вильнюсе продемонстрирует наше единство в поддержке Украины. Я надеюсь, что мы договоримся о новых шагах и мерах, о долгосрочной поддержке Украины, о расширении нашего партнерства с Альянсом", – сказал Столтенберг.

  • 22 февраля посол Украины в Литве Петр Бешта заявил о планах Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе, который запланирован на июль 2023 года.

Читайте также: Генсек НАТО: Союзники решили — Украина вступит в Альянс, но потом. Надо остановить Путина

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский нато йенс столтенберг саммит нато
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 