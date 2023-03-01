Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в саммите Альянса, который состоится в Вильнюсе. Об этом Столтенберг сказал в интервью литовскому изданию LRT.

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"Я пригласил президента Зеленского принять участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Я твердо верю, что это будет сильным знаком нашей солидарности, поддержки, которую союзники оказывают Украине", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг выразил надежду, что Зеленский сможет приехать, но отметил, что это будет зависеть от ситуации в Украине.

По мнению лидера НАТО, Вильнюсский саммит будет иметь большую важность.

"Мы уже начали подготовку, и я думаю, что встреча в Вильнюсе продемонстрирует наше единство в поддержке Украины. Я надеюсь, что мы договоримся о новых шагах и мерах, о долгосрочной поддержке Украины, о расширении нашего партнерства с Альянсом", – сказал Столтенберг.

22 февраля посол Украины в Литве Петр Бешта заявил о планах Зеленского посетить саммит НАТО в Вильнюсе, который запланирован на июль 2023 года.

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Наталія Медведєва

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