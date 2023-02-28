Генсек НАТО: Союзники решили — Украина вступит в Альянс, но потом. Надо остановить Путина

Союзники по НАТО решили, что Украина станет членом Альянса, но в долгосрочной перспективе. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Хельсинки.

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По его словам, вступление Украины в НАТО — это долгосрочная перспектива, но союзники об этом договорились.

Он отметил, что сейчас необходимо поддерживать Украину в войне против России, чтобы она оставалась суверенным и независимым государством.

Столтенберг заявил, что нужно сделать так, чтобы российский диктатор Владимир Путин не мог продолжать атаковать соседей.

"И поэтому нам нужно укреплять военный потенциал Украины, но также искать рамки, которые могут гарантировать, что Путин, Россия не вторгнется в Украину еще раз", — сказал генсек НАТО.

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Дмитро Гриниченко

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