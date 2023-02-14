Столтенберг: НАТО следовало больше помогать Украине до начала российского вторжения

НАТО следовало больше помогать Украине до того, как Кремль решился на начало прямого вторжения в феврале 2022 года. Такое мнение высказал журналистам в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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В ответе на вопрос журналиста о практической поддержке со стороны НАТО для странам-партнеров (таких как Грузия, Молдова, Босния и Герцеговина), Столтенберг сказал, что "один из уроков, которые НАТО извлекли из хода войны в Украине, заключается в важности поддержки партнеров скорее заранее, чем потом", и что НАТО стоило еще больше поддерживать Украину еще до начала полномасштабного российского вторжения.

Перед этим он говорил также, что война России против Украины "началась не в феврале прошлого года, война началась в 2014 году", и что "с 2014 года союзники по НАТО оказывали поддержку Украине обучением, техникой, поэтому ВСУ в 2022 году были намного сильнее, чем в 2020 и 2014 годах", и это привело к тому, что новое полномасштабное вторжение России в Украину получило совсем другой ответ.

14 февраля перед началом совещания в формате Рамштайн Столтенберг заявил, что в НАТО не видят признаков того, что российский диктатор Владимир Путин намерен прекратить войну, и поэтому приложат все силы, чтобы Украина как можно скорее получила тяжелое оружие.

По словам Столтенберга, боевые самолеты для Украины будут темой обсуждений на встрече министров НАТО.

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Сергій Бережний

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