Столтенберг: Мы должны разорвать порочный круг российской агрессии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что международное сообщество должно "разорвать порочный круг российской агрессии". Об этом сообщает The Guardian.

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"Мы наблюдали повторение российских агрессий на протяжении многих лет – в Грузии в 2008 году, в Крыму и на Донбассе в 2014 году, а затем полномасштабное вторжение в Украину в прошлом году. Мы не можем позволить России продолжать подрывать европейскую безопасность. Мы должны разорвать порочный круг российской агрессии", — сказал Столтенберг в Варшаве на встрече лидеров стран "Бухарестской девятки" с президентом США Джо Байденом.

Генсек НАТО заявил, что "никто не знает, когда закончится война, но когда она закончится, мы должны сделать так, чтобы история не повторилась".

Столтенберг считает, что союзники по НАТО должны продолжать и усиливать поддержку Украины. "Мы должны дать Украине то, что ей нужно для победы", – сказал он.

14 февраля Столтенберг сказал, что НАТО следовало больше помогать Украине до того, как Кремль решился на начало прямого вторжения в феврале 2022 года.

21 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и генсек НАТО Столтенберг обсудили необходимость наращивания производства оружия, улучшение системы закупок и продолжение поддержки Украины.

Сергій Бережний

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