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Зеленский может поехать на саммит НАТО в Вильнюсе

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 11:48
Зеленский может поехать на саммит НАТО в Вильнюсе - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский планирует посетить июльский саммит НАТО в Вильнюсе, где может подняться вопрос вступления Украины в Альянс. Об этом заявил посол Украины в Литве Петр Бешта в интервью BNS.

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"Мы это планируем. Первое, что нам нужно — это приглашение, потому что Украина не является частью НАТО", — ответил дипломат на вопрос, посетит ли президент Зеленский саммит.

Он надеется, что к тому моменту ситуация, связанная с войной России против Украины, кардинального изменится.

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Зеленский посетил США, Великобританию, Францию и Брюссель.

По словам Бешты, эти визиты, скорее, были исключениями, поскольку президент должен оставаться в стране во время войны.

Крупнейшие сторонники Украины в Альянсе, включая Литву, ожидают, что Украина сможет получить более конкретные обещания по поводу собственного членства в НАТО.

"Мы считаем, что в декларации саммита должна быть найдена очень четкая формула, которая будет говорить о том, что, как только закончится война, Украина станет членом НАТО", — сказал Бешта.

Мілана Головань
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Владимир Зеленский нато литва посол саммит членство
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