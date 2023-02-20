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Зеленский о встрече с Байденом: Этот разговор приближает нашу общую победу в войне

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 13:35
Зеленский о встрече с Байденом: Этот разговор приближает нашу общую победу в войне - Фото
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в своем заявлении по итогам встречи с президентом США Джо Байденом подчеркнул, что сегодняшний разговор "действительно приближает нашу общую победу в этой войне" и ее результаты, "безусловно, будут ощутимы на поле боя".

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"Это был разговор, действительно приближающий нашу общую победу в этой войне. Мы можем и должны сделать так, чтобы именно этот 2023 год стал годом победы", – сказал Зеленский.

"Я хочу подчеркнуть: эта неспровоцированная и преступная российская война против Украины, всей Европы и демократического мира должна завершиться очищением всей украинской земли от оккупации России и жесткими гарантиями долговременной безопасности как нашего государства, так и всей Европы и всего мира", – добавил он.

Президент отметил, что сегодняшние переговоры были содержательными. "Результаты этих визитов, безусловно, будут ощутимы на поле боя, в усилении наших воинов и в освобождении наших территорий", – сказал он.

Зеленский отметил также, что есть "прогресс по ПВО". "Это Patriot для защиты наших городов. И это действительно фундаментальное усиление", – сказал президент.

Также обсуждался вопрос дальнобойного оружия "и оружия, которое может поставляться в Украину и которого до этого не было".

  • Сегодня Байден приехал в Киев с неанонсированным визитом.
  • Согласно пресс-релизу Белого дома, Байден объявит в Киеве об очередных поставках критически важного военного оборудования для Украины, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения.

Читайте также: Байден пришлет сигнал Путину во время визита в Польшу – Белый дом

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский война джо байден
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