В Пентагоне заговорили об увеличении оборонного бюджета: Украине нужно больше снарядов

Пентагон задумался об увеличении производства боеприпасов из-за того, что украинская артиллерия тратит их против оккупантов быстрее, чем союзники у НАТО успевают их производить. Об этом в интервью Financial Times рассказал глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и сказал на брифинге в начале недели генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Милли отметил, что в Пентагоне проходит переоценка того, сколько боеприпасов нужно для современной войны.



"Один из уроков этой войны — очень высокие темпы потребления боеприпасов, и мы пересматриваем собственные запасы и планы, чтобы убедиться, что мы все сделали правильно", — объяснил он.

Сейчас в Пентагоне пытаются провести анализ, чтобы потом оценить, "какие, по нашему мнению, настоящие потребности; и тогда мы должны учесть это в бюджете".

"Боеприпасы очень дорогие", — отметил Милли.

По его словам, потребность в большем количестве западных боеприпасов связана с предстоящим большим контрнаступлением Украины с целью возвращения ранее оккупированных территорий.

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"По оценкам, украинские силы совершают более 5000 артиллерийских выстрелов в день, в то время как Россия, по оценкам, в четыре раза больше, — напомнили в газете.

Там добавили, что любое наступление "требует западного оружия на миллиарды долларов, включая танки и артиллерию".

Милли является одним из лидеров в США, выступающих за "урегулирование" путем переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, обе стороны "достаточно увязли в своих целях" и не желают вести переговоры.

Милли сказал, что конфликт "повторил урок Второй мировой войны", согласно которому агрессию необходимо остановить "жесткостью, сдерживанием и военной силой", хотя он отметил, что с ядерным арсеналом России ставки теперь выше.

14 февраля он заявил, что оккупанты перешли к войне на истощение.

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Юлія Завадська , Євген Пилипенко

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