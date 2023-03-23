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"Недовольны собственной жизнью". Президент Чехии объяснил, откуда в ЕС сторонники Путина

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 13:40
Петр Павел (Фото: ЕРА)
Часть граждан стран Евросоюза являются сторонниками российского диктатора Владимира Путина из-за их личных проблем вроде недовольства жизнью. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

Он считает, что приверженность оккупантам и отрицание военной помощи Украине у определенных европейских граждан напрямую связана с их "неудовлетворением собственной жизнью" из-за "плохой демократии".

"Люди не склонны ассоциировать Путина с Советским Союзом, о котором он так ностальгически вспоминает. Путин представляет себя как единственного защитника "правильных европейских ценностей", которые мы якобы потеряли на Западе", — сказал он.

По его словам, многие люди в Чехии и на востоке Германии легко поддаются этому нарративу, поскольку они, по его мнению, "недовольны своей жизнью и обвиняют демократию как систему".

Он добавил, что власть также виновата в этом, поскольку "недостаточно объясняет людям, что не демократия плохая, а то, что ее неправильно внедряют".

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Мілана Головань
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