"Недовольны собственной жизнью". Президент Чехии объяснил, откуда в ЕС сторонники Путина

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Он считает, что приверженность оккупантам и отрицание военной помощи Украине у определенных европейских граждан напрямую связана с их "неудовлетворением собственной жизнью" из-за "плохой демократии".

"Люди не склонны ассоциировать Путина с Советским Союзом, о котором он так ностальгически вспоминает. Путин представляет себя как единственного защитника "правильных европейских ценностей", которые мы якобы потеряли на Западе", — сказал он.

По его словам, многие люди в Чехии и на востоке Германии легко поддаются этому нарративу, поскольку они, по его мнению, "недовольны своей жизнью и обвиняют демократию как систему".

Он добавил, что власть также виновата в этом, поскольку "недостаточно объясняет людям, что не демократия плохая, а то, что ее неправильно внедряют".

9 марта 2023 года Павел официально стал президентом Чехии.

21 марта он призвал Германию стать лидером Европы.

Павел не исключает, что поддержка Украины со стороны Запада может ослабеть.

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Мілана Головань

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