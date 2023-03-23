"Недовольны собственной жизнью". Президент Чехии объяснил, откуда в ЕС сторонники Путина
Он считает, что приверженность оккупантам и отрицание военной помощи Украине у определенных европейских граждан напрямую связана с их "неудовлетворением собственной жизнью" из-за "плохой демократии".
"Люди не склонны ассоциировать Путина с Советским Союзом, о котором он так ностальгически вспоминает. Путин представляет себя как единственного защитника "правильных европейских ценностей", которые мы якобы потеряли на Западе", — сказал он.
По его словам, многие люди в Чехии и на востоке Германии легко поддаются этому нарративу, поскольку они, по его мнению, "недовольны своей жизнью и обвиняют демократию как систему".
Он добавил, что власть также виновата в этом, поскольку "недостаточно объясняет людям, что не демократия плохая, а то, что ее неправильно внедряют".
- 9 марта 2023 года Павел официально стал президентом Чехии.
- 21 марта он призвал Германию стать лидером Европы.
- Павел не исключает, что поддержка Украины со стороны Запада может ослабеть.
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