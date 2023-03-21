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"Возьмите инициативу в свои руки". Президент Чехии призвал Германию стать лидером Европы

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 13:40
Петр Павел и Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: twitter/prezidentpavel)

Президент Чехии Петр Павел призвал Германию стать европейским лидером и взять ответственность за Европу. Об этом Павел написал в Twitter по итогам встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Я призвал Германию в эту новую эру международных отношений взять инициативу в геополитических вопросах в свои руки и нести ответственность за Европу, на которую мы можем опереться", – написал президент Чехии.

Павел добавил, что Чехия готова поддержать Германию в этом и способствовать укреплению единства демократического мира.

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Наталія Медведєва
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Германия чехия Петр Павел
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