"Возьмите инициативу в свои руки". Президент Чехии призвал Германию стать лидером Европы

Президент Чехии Петр Павел призвал Германию стать европейским лидером и взять ответственность за Европу. Об этом Павел написал в Twitter по итогам встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я призвал Германию в эту новую эру международных отношений взять инициативу в геополитических вопросах в свои руки и нести ответственность за Европу, на которую мы можем опереться", – написал президент Чехии.

Павел добавил, что Чехия готова поддержать Германию в этом и способствовать укреплению единства демократического мира.

В конце января Шольц заявил, что неоимперская кампания Путина не должна увенчаться успехом, мир должен помешать ему.

19 марта Германия заявила о готовности арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он окажется на ее территории.

Читайте также: У Украины будет только одна попытка на крупное контрнаступление, считает Петр Павел

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.